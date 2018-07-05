В Куркачах с 10 июля стартует юнармейская смена «Растим патриотов»

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Фото: ДОСААФ РТ
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 10 июля на базе аэродрома Куркачи пройдет открытие юнармейской смены «Растим патриотов» в профильном палаточном лагере «Юный парашютист», сообщает пресс-служба ДОСААФ РТ.
Смена продлится 7 дней и соберет почти 100 юнармейцев из различных городов и районов республики.
Юнармейцы смогут изучить автомобильное дело, рукопашный бой и различные направления подготовки: тактическую, строевую, физическую, туристическую, парашютную, стрелковую (стрельба из пневматического оружия) и др.
В рамках смены будут проведены встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и с действующими офицерами Казанского гарнизона.
Кроме того, будет работать радиокружок, где участники смены смогут опробовать себя в радиоспорте.
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