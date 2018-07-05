Порошенко: Украина была «матерью» для Русской православной церкви. Именно так, а не наоборот

В апреле Президент Украины выступил в Верховной Раде с заявлением о собственной независимой церкви.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Глава Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является «матерью для Русской православной церкви». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт лидера страны.

По словам Порошенко, украинцы 28 июля будут отмечать 1030-летний юбилей крещения страны.

«В Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была „матерью“ для Русской православной церкви. Именно так, а не наоборот», — считает украинский деятель.

Кроме того, лидер Украины считает, что у всех стран есть независимая церковь, а их стране пытается помешать Россия. После чего он назвал российскую церковь «церковью страны-агрессора».

В апреле Президент Украины выступил в Верховной Раде с заявлением о собственной независимой церкви. 268 парламентариев поддержали идею обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отметил, что такие шаги ведут к церковному расколу и что Россия их не поддерживают.