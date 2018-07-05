В Канаде 19 человек погибли из-за жары

Метеорологи прогнозируют, что жара спадет только в пятницу.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В восточной провинции Канады, в Квебеке, 19 человек погибли из-за аномальной жары, сообщает ТАСС со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Аномальная высокая температура установилась в регионе с прошлых выходных. 12 человек из 19 погибли в Монреале, крупнейшем городе Квебека.

Представительница монреальского министерства здравоохранения Милен Дрюон заявила, что в зону риска входят лица с хроническими заболеваниями, граждане, имеющие психические расстройства, одинокие люди, проводящие много времени в помещениях без кондиционера.

По ее словам, последняя аномально жаркая погода надолго устанавливалась в городе летом 2010 года, в результате в городе погибли 106 человек.

Метеорологи прогнозируют, что жара спадет только в пятницу.