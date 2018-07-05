77 процентов россиян говорят об ухудшении качества образования после ведения ЕГЭ

Наука и образованиеКубок конфедераций 2017
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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). По данным опроса ВЦИОМ, 77 процентов граждан считают, что качество образования ухудшилось после того, как ввели ЕГЭ, сообщает РИА Новости.
Опрошенные говорят, что школьников лишь «натаскивают» на решение тестовых заданий, из-за этого уровень образования снижается. При опросе в 2014 году такого мнения придерживались 64 процента россиян.
65 процентов респондентов уверены, что без тестовой части итоги ЕГЭ будут лучше отражать уровень знаний школьников. 77 процентов считают, что нынешний вид ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности выпускника.
При этом, по мнению 57 процентов граждан, экзамен дал возможность многим выпускникам из регионов поступить в хорошие вузы.
В этом году в основной период ЕГЭ сдавали около 670 тысяч человек. Физика и обществознание были самыми популярными из необязательных предметов.
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