В проект нового кладбища Казани вошел участок под крематорий

Территория площадью 0,55 гектара отведена с внешней стороны погребального комплекса, вдоль трассы М7.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). В эскизном проекте нового погребального комплекса Казани, выполненном «Татинвестгражданпроектом», заложен участок под крематорий площадью 0,55 га.

Территория под новое кладбище выделена недалеко от существующего Самосыровского, вдоль трассы М7 и вблизи логистического центра «Агромир-Казань».

Согласно документации, крематорий запланирован в границах строительства первой очереди погребального комплекса и должен будет располагаться слева от входа, в четвертом квадрате от главной аллеи. Интересно, что в легенде проекта как запланированная постройка крематорий не зафиксирован, однако все же выделен как отдельная «зона крематория».

«По проекту территория для крематория, действительно, отведена, но работы там еще не начаты. Он будет располагаться рядом с двумя участками зеленой зоны (вдоль М7 – прим. Т-и), чтобы деревья способствовали очищению воздуха. Помимо центрального входа на кладбище, к крематорию будет отдельный заезд», – рассказал ИА «Татар-информ» бригадир дорожно-строительной бригады главного подрядчика работ ООО «Волга-Автодор» Марат Ёкубов, упомянув, что жители деревни Званка, которую от будущего кладбища отделяют всего 500 м санитарной лесополосы, уже «бушевали из-за неприятного запаха от крематория».

Строительство современного кладбища, рассчитанного на погребение 77 тыс. 130 христиан и 71 тыс. 370 мусульман (всего 148,5 тыс. человек) идет без выходных. Задействованы 140 дорожных строителей, два экскаватора и несколько «КАМАЗов». Еще около сотни рабочих, по словам собеседника агентства, возводят сопутствующие погребальному комплексу здания.

На общей площади 77,76 га проектом предусмотрено строительство административного здания, хозяйственного корпуса, мечети (площадью 24,1 кв. м) и церкви (площадью 29,1 кв. м) с прилегающими к каждой навесами для прощания, а также ротонды на центральной аллее и парковки на 398 мест (в том числе 13 мест для инвалидов).

Работы, как рассказал бригадир дорожных рабочих, начались здесь 2 сентября 2017 года и велись до 16 декабря. Затем из-за погодных условий пришлось сделать перерыв, и возобновили строительство только 11 мая. Опять же из-за погодных условий – ждали, пока из-за поздней весны просохнет рыхлая земля. Еще две недели потеряли из-за проволочки по согласованию строительства перед центральными воротами и за ними – первоначально работы шли независимо друг от друга по разным проектам.

Непосредственно «Волга-Автодор» занимается дорогами и благоустройством. От центральной аллеи через каждые 100 м предстоит организовать заезды (дороги) шириной 4 м в сектора, каждый квадрат займет 10 соток.

«Закончить мы должны ко Дню Республики. На территории, выделенной под кладбище, как сами видите, рельеф с уклоном, но, согласно проекту, мы должны сначала разровнять землю. С понедельника начнем работать в две смены – асфальтировать аллеи и парковку двумя асфальтоукладческими машинами. Пока по центральной аллее уложили первый слой асфальта. По нормативам нужно класть асфальт в два слоя. Первый, толщиной 6 см, затем специальным пылесосом его почистим, зальем битумом для сцепки и с понедельника будем укладывать второй слой, он будет 5 см. На данный момент весь вопрос только в том, что недостаточно финансирования. В субботу [мэр Казани Ильсур] Метшин и его первый зам по финансовым вопросам Айзатуллин (Марат Айзатуллин, генеральный директор НКО «Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ» – прим. Т-и) должны проверить, как продвигается строительство. Вот, наводим марафет к этому дню. Должны выделить деньги, чтобы достроить первую очередь», – пояснил Марат Ёкубов.

По его словам, вдоль центральной аллеи (ее ширина составляет 6 м) сначала будет идти двухметровая полоса живой изгороди, и уже за ней начнутся захоронения. Посадка из туи разделит центральную аллею посередине. Проекты поливочной системы и освещения проходят согласование, но уже известно, что освещаться будет только центральная аллея.

Первая очередь строительства погребального комплекса доходит до ротонды. Но первый слой асфальта уложен уже и дальше – до конца кладбища с его противоположной стороны. В пока еще не расчерченном на аллеи поле уже обозначены участки для мусорных баков.

Около 3 процентов территории (2,21 га) отведено под озеленение. От общего числа захоронений 7600 (3,8 га), прилегающие к ротонде, официально, уже на уровне проекта, выделены в зону почетных.

Новый погребальный комплекс, отметил Ёкубов, будет примерно в два, а то и в три раза больше Самосыровского кладбища.

«Стоимость одного места около ротонды, как я слышал, начинается от 100 тыс. рублей. Уже даже и риэлторы купили их, и перепродажа идет… А вот у меня на родине, в Узбекистане, земля для захоронений дается бесплатно. Моя мама, кстати, родом из Арского района Татарстана, я узнавал – там тоже, сказали, бесплатно, а здесь вот...» – заключил собеседник агентства.

Необходимость строительства крематория в Казани обсуждается уже с десяток лет. Главы религиозных конфессий идею не одобряют, однако власти то и дело возвращались к обсуждению вопроса. Окончательное решение к настоящему времени официально не объявлялось.



