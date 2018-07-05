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Татар-информ

5 июля 2018, 06:52

Спорт

Нападающий Бразилии Неймар пролежал около 14 минут на газоне за мундиаль — 2018

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За все матчи соперники фолили на нападающем сборной Бразилии 23 раза.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Эксперты отметили, что нападающий команды Бразилии Неймар за четыре матча мундиаля, проходящего в России, пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд после нарушений правил на нем, сообщает ТАСС.

За все матчи соперники фолили на нападающем 23 раза — самый большой показатель среди игроков. 

Почти пять с половиной минут Неймар провел на земле во время матча со сборной Мексики. 

6 июля в Казани на стадионе «Казань Арена» пройдет матч между сборными Бразилии и Бельгии.

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