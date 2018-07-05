Нападающий Бразилии Неймар пролежал около 14 минут на газоне за мундиаль — 2018

За все матчи соперники фолили на нападающем сборной Бразилии 23 раза.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Эксперты отметили, что нападающий команды Бразилии Неймар за четыре матча мундиаля, проходящего в России, пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд после нарушений правил на нем, сообщает ТАСС.

За все матчи соперники фолили на нападающем 23 раза — самый большой показатель среди игроков.

Почти пять с половиной минут Неймар провел на земле во время матча со сборной Мексики.

6 июля в Казани на стадионе «Казань Арена» пройдет матч между сборными Бразилии и Бельгии.