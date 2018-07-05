Победительницу «Евровидения» могут дисквалифицировать

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Победительницу Нетту Барзилай прошедшего в 2018 году «Евровидения» могут дисквалифицировать из-за подозрений на плагиат, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую газету Haaretz.
Авторы песни «Toy» («Игрушка») получили письмо от одной из крупных звукозаписывающих компаний Universal Music Group. Компания заявила, что песня победительницы конкурса является плагиатом на песню группы White Stripes «Seven Nation Army».
Издание отмечает предупредительный характер письма, но в дальнейшем Universal Music Group может подать суд на создателей песни.
Правила «Евровидения» гласят, что победившая песня должна быть оригинальной. При условии обнаружения плагиата Нетта Барзилай может быть дисквалифицирована, в результате чего конкурс не будет проводиться в Израиле.
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