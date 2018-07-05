Киев пригрозил ответными мерами на переименование российских полков в честь украинских городов

Рекомендуем
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Украинские власти заявляют, что могут подготовить ответные меры на переименование 11 российских полков в честь украинских городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного прокурора Украины Анатолия Матиоса.
Матиос пригрозил, что у них могут появиться «и Барнаульские, и Мурманские» полки.
«Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее», — подчеркнул он.
Ранее глава РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении некоторым полками и дивизиям российской армии почетные звания, согласно которому 11 соединений получили наименования, связанные с Украиной (Львовский, Нежинский и тд). Это города, где отличились советские солдаты во время Великой Отечественной войны.
На Украине данное решение вызвало бурную реакцию.
В торжественной части праздника чествовали молодых специалистов, недавно заключившие брак супружеские пары и семьи, в которых появились новорожденные.
Молебен святым Петру и Февронии Муромским проведет настоятель Новоиерусалимского подворья иеромонах Роман (Модин).
В «Заречье» отдыхают дети из 23-х регионов России, Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Казахстан.
Выпускники, отличившиеся в общественной деятельности, спорте, награждены дипломами и сертификатами.
Дачники сообща будут решать общие вопросы и развивать инфраструктуру садовых товариществ.
В мероприятии приняли участие 27 приемных семей, специалисты отделов опеки и попечительства, специалисты служб сопровождения из десяти районов РТ.
Смена в текущем году связана с изучением передового опыта в области образования – дуальное образование, профориентация, онлайн образование и другое.
В музыкальном фестивале также принимали участиеTherr Maitz и Mujuice.
Учащиеся очистили берег от сухой травы, стекла, скосили траву – в итоге уборки было вывезено два «КАМАЗа» мусора.
Участники слета будут преодолевать полосу препятствий, собирать и разбирать автоматы, стрелять, оказывать первую медицинскую помощь и многое другое.
В республике тестовый балл по русскому языку составил 72,5, в Набережных Челнах – 75 баллов.
Самый большой офис МФЦ в республике начнет работу 16 июля на проспекте Победы.
Прошлый сезон Шарипзянов провел в «Нефтехимике», где он был одним из лидеров.
Если руководство России примет такое решение, Татарстан готов принять и главные спортивные игры планеты.
В заключительном этапе 1/8 финала приняли участие бойцы из 8 стран мира.
Президент Татарстана рассказал журналисту РИА «Россия сегодня» о том, что делается республикой для татар, живущих за пределами РТ.
04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов
04 июляАвтор граффити Роналду и Месси в Казани Дмитрий Кудинов: Рисуя икон футбола, все стараются на этом «хайпануть»