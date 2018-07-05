Киев пригрозил ответными мерами на переименование российских полков в честь украинских городов

30 июня глава РФ подписал указ о присвоении 11 военным соединениям наименования, связанные с Украиной.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Украинские власти заявляют, что могут подготовить ответные меры на переименование 11 российских полков в честь украинских городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Матиос пригрозил, что у них могут появиться «и Барнаульские, и Мурманские» полки.

«Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее», — подчеркнул он.

Ранее глава РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении некоторым полками и дивизиям российской армии почетные звания, согласно которому 11 соединений получили наименования, связанные с Украиной (Львовский, Нежинский и тд). Это города, где отличились советские солдаты во время Великой Отечественной войны.

На Украине данное решение вызвало бурную реакцию.