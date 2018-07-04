«Вуз или ссуз»: как понять, что твоему ребенку лучше выбрать среднее профессиональное образование?

Советы родителям абитуриентов дают квалифицированные психологи и специалисты по профориентации.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Каждый год в летнее время для выпускников школ и их родителей наступает горячая пора – пока школьники продолжают сдавать ОГЭ и ЕГЭ, получать первые результаты, выбирать учебные заведения и подавать документы, их родители пытаются объективно оценить способности и возможности ребенка, чтобы уберечь своих чад от ошибок в выборе образовательного учреждения.

Если еще 10 лет назад о выборе между ссузами и вузами речь в семьях «ударников» и медалистов даже не шла, то сейчас, учитывая явный рост уровня преподавания, оснащенности и престижа средних профессиональных учебных заведений, перед родителями и выпускниками встает еще более сложный выбор. По результатам опросов ВЦИОМ и «Левада-Центра», еще в 2015 году более половины россиян считали значимость высшего образования по сравнению со средним специальным преувеличенной. С годами количество лояльных к среднему специальному образованию соотечественников только повышается.

В качестве основных аргументов стартового обучения в ссузах россияне приводят «облегченную» модель поступления, которая предполагает учет только среднего балла аттестата, без сдачи ЕГЭ для выпускников 11-х классов и без учета оценок ОГЭ для 9-классников. К весомым причинам выбора ссуза относят также значительно менее длительные сроки программ обучения (программы колледжей – до 4-х лет, техникумов – до 3-х лет), а также опыт работы, который студенты ссузов получают уже во время обучения. В среднем студенты ссузов проходят 4-5 «практик» на предприятиях-партнерах учебного заведения с возможностью получения рекомендаций и последующего трудоустройства.

Как понять, что ребенку для начала лучше выбрать учреждение среднего профессионального образования, нежели вуз – на этот вопрос «Татар-информ» отвечают специалисты по профориентации, сертифицированные педагоги и психологи.

«Родители и сами дети наконец-то стали возводить в критерии престижа трудоустройство и заработную плату»

Если выбранное выпускником направление обучения согласуется с программами средних профессиональных учебных заведений, а научная теоретическая сфера деятельности пока не входит в планы ребенка, то стоит серьезно задуматься над перспективами поступления в колледжи или техникумы, считает доцент Института психологии и образования К(П)ФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин. В данный момент родителям нужно объективно воспринимать ситуацию на рынке труда: зарплаты, связи учебных заведений с производством, трезво и объективно оценивать ситуацию, стараясь избавиться от ярлыков, которые исторически навешивались на высшие учебные заведения, уверен эксперт.

«Реалии рынка, к сожалению или к счастью, изменились. Адекватному родителю необходимо самому понять и показать ребенку, что сейчас есть огромное количество учебных заведений со статусными и престижными званиями университета или же института. Но значимость этих вузов уже не так высока, как раньше, особенно, учитывая объективный критерий трудоустройства и распределения. Можно закончить очень престижный вуз, но по результату, к сожалению, выпускники в нем не будут обеспечены рабочими местами. Если родители и ребенок проанализируют статистику, то увидят, что растет число ссузов, после которых выпускники распределяются на серьезные производства в крупные компании и проекты, – подчеркнул Гарифуллин. – По той же статистике и в Татарстане сейчас появляется все больше учреждений среднего профессионального образования, поступить в которые так же сложно, как и в вузы. Конкурс в ссузы растет. А почему? Потому что родители и сами дети наконец-то стали возводить в критерий престижа окончательный результат – трудоустройство и заработную плату».

На данный момент на территории республики работают десятки колледжей, училищ и техникумов, некоторые из них уже несколько лет конкурируют с вузами по количеству человек, претендующих на место. Колледж информационных технологий не первый год имеет высокие конкурсы на большинство специальностей, в Казанское театральное училище в разы выше, чем в театральное отделение Казанского государственного института культуры. С педагогическим образованием дела обстоят примерно также: выпускники Педагогического училища пользуются большим успехом у работодателя, нежели выпускники Института педагогики, которые имеют высшее образование, объяснил специалист.

«Статус средних профессиональных учебных заведений растет, потому что как никогда сейчас ссузы привязаны социальным заказом к производству, к практике, к экономике, их учебные программы относительно коротки и не засорены лишними дисциплинами, исключительно практика. Родителям нужно четко понимать, что программы средних профессиональных учебных заведений основываются на необходимой выжимке теории и огромном количестве практики, в то же время в вузах дела обстоят обратно пропорционально. В вузы люди приходят добирать теоретическую базу, повышать квалификацию в теоретической, научной части, заниматься именно научной работой, в ссузы идут за практическим образованием в короткие сроки и с гарантиями трудоустройства», – отметил собеседник агентства.

Решение о поступлении должно складываться из нескольких составляющих

«Вопрос о выборе уровня учебного заведения действительно на данный момент перестал быть однозначным. С одной стороны, многие родители до сих пор считают, что только полное высшее образование может гарантировать ребенку успех в профессиональной деятельности, эта позиция в настоящее время – пережиток прошлого, того самого, в котором высшее образование получали единицы. Сейчас подталкивать ребенка в престижную некогда специальность или вуз не имеет смысла, если на то нет веских причин. Если выпускник точно знает, на какой специальности в каком вузе он хочет учиться, какими скиллами он сможет овладеть при обучении в конкретном вузе, где он сможет их применить, и все это согласуется с реальным положением дел, в таком случае обучение в вузе нужно и должно быть поддержано родителями, – выразил мнение специалист по профориентации школьников Искандер Сабиров. – Но такие случаи – большая редкость. Чаще выбор вуза обусловлен как раз убеждением родителей выпускника в том, что среднее профессиональное образование не сможет дать билет в жизнь».





Эксперт пояснил, что учреждения СПО в отличие от вузов дают своим студентам возможность окунуться в профессию с самого первого года обучения, столкнуться с практической работой, буднями выбранной специальности и очень быстро понять, действительно ли это то, чего хочет молодой человек.

«Если у ребенка нет склонности к теоретическому обучению, а в перспективе – более серьезной научной деятельности, если у него или у нее есть ярко выраженные желания и, что немаловажно, способности к определенным видам практической деятельности, будь то строительство, химия, промышленный дизайн или парикмахерское искусство, родителям стоит серьезно рассмотреть учреждения среднего профессионального образования. Поскольку обучение там даст ребенку базу профессии и познакомит его со сферой применения полученных знаний. Нужно понимать, что решение о поступлении в то или иное учебное заведение должно складываться из нескольких составляющих: выбор и предпочтения, наклонности ребенка, перспективность специальности, то есть наличие в регионе проживания спроса на эту специальность, компаний и организаций, ведущих набор молодых кадров на нужное направление», – рассказал Сабиров.

В Татарстане сегодня насчитывается порядка 90 государственных и коммерческих средних профессиональных учебных заведений: педагогические, медицинские, агропромышленные, технические, нефтехимические и творческие колледжи и техникумы открыли приемные кампании 20 июня. Прием документов и заявлений от абитуриентов в ссузы республики будет продолжен до 15 августа. Для абитуриентов ссузов, поступающих на творческие специальности, для которых установлен отдельный порядок прохождения дополнительных испытаний и конкурсов, согласно закону «Об образовании», должны подать заявление о поступлении и документы не позднее 10 августа.