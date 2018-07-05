Во дворе Благовещенского собора представят постановку «Сказ о Петре и Февронии»

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 8 июля в Музее истории Благовещенского собора состоится музыкально-театральная постановка «Сказ о Петре и Февронии» с участием заслуженной артистки РТ Елены Калагановой и Мужского Архиерейского хора Казанского Богородицкого монастыря.
Как отмечает пресс-служба музея, театрализация приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Начало в 19.00.
Россияне официально отмечают свой «День влюбленных» с 8 июля 2008 года. Именно этот день Правительство РФ решило объявить ежегодным всероссийским праздником — Днем Семьи, Любви и Верности, а в символом выбрать ромашку.
Смена продлится 7 дней и соберет почти 100 юнармейцев из различных городов и районов РТ.
Постановка состоится с участием заслуженной артистки РТ Елены Калагановой и Мужского Архиерейского хора Казанского Богородицкого монастыря.
В торжественной части праздника чествовали молодых специалистов, недавно заключившие брак супружеские пары и семьи, в которых появились новорожденные.
Молебен святым Петру и Февронии Муромским проведет настоятель Новоиерусалимского подворья иеромонах Роман (Модин).
В «Заречье» отдыхают дети из 23-х регионов России, Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Казахстан.
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В мероприятии приняли участие 27 приемных семей, специалисты отделов опеки и попечительства, специалисты служб сопровождения из десяти районов РТ.
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Учащиеся очистили берег от сухой травы, стекла, скосили траву – в итоге уборки было вывезено два «КАМАЗа» мусора.
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В республике тестовый балл по русскому языку составил 72,5, в Набережных Челнах – 75 баллов.
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