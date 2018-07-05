Во дворе Благовещенского собора представят постановку «Сказ о Петре и Февронии»

Постановка состоится с участием заслуженной артистки РТ Елены Калагановой и Мужского Архиерейского хора Казанского Богородицкого монастыря.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 8 июля в Музее истории Благовещенского собора состоится музыкально-театральная постановка «Сказ о Петре и Февронии» с участием заслуженной артистки РТ Елены Калагановой и Мужского Архиерейского хора Казанского Богородицкого монастыря.

Как отмечает пресс-служба музея, театрализация приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Начало в 19.00.

Россияне официально отмечают свой «День влюбленных» с 8 июля 2008 года. Именно этот день Правительство РФ решило объявить ежегодным всероссийским праздником — Днем Семьи, Любви и Верности, а в символом выбрать ромашку.

