В Казани пройдет молебное пение и концерт в честь Дня семьи, любви и верности

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 8 июля в Воскресенском Новоиерусалимском архиерейском подворье города Казани состоится праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, сообщает Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление».
Перед началом праздника гости помолятся в Воскресенском храме. Молебен святым Петру и Февронии Муромским проведет настоятель Новоиерусалимского подворья иеромонах Роман (Модин).
Помолиться святым подвижникам придут супружеские пары с детьми, люди, готовящиеся ко вступлению в брак, православная молодежь. К ним могут присоединиться все желающие.
После молебна для гостей пройдет экскурсия по Новоииерусалимской обители, построенной в 1665 по образу одноименного монастыря на Истре.
После экскурсии начнется концерт, на котором выступит хор прихожан, сестринский кукольный театр «Отрада и Утешение», народный хор «Лебедушка», сольные исполнители. Участники праздника смогут научиться ткачеству, плести косы, создавать традиционные народные куклы и другое. Для детей будет работать игровая площадка.
На территории подворья развернется благотворительная ярмарка, на которой будут выставлены изделия ручной работы. Средства от их продажи пойдут на развитие социального дома «Колыбель».
В завершение всех мероприятий состоится чаепитие. Вход на мероприятие свободный.
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