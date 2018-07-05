В Казани пройдет молебное пение и концерт в честь Дня семьи, любви и верности

Молебен святым Петру и Февронии Муромским проведет настоятель Новоиерусалимского подворья иеромонах Роман (Модин).

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 8 июля в Воскресенском Новоиерусалимском архиерейском подворье города Казани состоится праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, сообщает Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление».



Перед началом праздника гости помолятся в Воскресенском храме. Молебен святым Петру и Февронии Муромским проведет настоятель Новоиерусалимского подворья иеромонах Роман (Модин).



Помолиться святым подвижникам придут супружеские пары с детьми, люди, готовящиеся ко вступлению в брак, православная молодежь. К ним могут присоединиться все желающие.



После молебна для гостей пройдет экскурсия по Новоииерусалимской обители, построенной в 1665 по образу одноименного монастыря на Истре.

После экскурсии начнется концерт, на котором выступит хор прихожан, сестринский кукольный театр «Отрада и Утешение», народный хор «Лебедушка», сольные исполнители. Участники праздника смогут научиться ткачеству, плести косы, создавать традиционные народные куклы и другое. Для детей будет работать игровая площадка.



На территории подворья развернется благотворительная ярмарка, на которой будут выставлены изделия ручной работы. Средства от их продажи пойдут на развитие социального дома «Колыбель».



В завершение всех мероприятий состоится чаепитие. Вход на мероприятие свободный.