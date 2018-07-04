Нацбиблиотека РТ провела для детей из ОАЭ и Казахстана «Эдэби-мэдэни квест»

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Фото: kitaphane.tatarstan.ru
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Сотрудники Национальной библиотеки РТ провели «Эдэби-мэдэни квест» в детском лагере «Заречье», сообщает пресс-служба библиотеки.
В лагере действует профильная смена с речевой практикой по татарскому языку. В «Заречье» отдыхают дети из 23-х регионов России, Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана.
Встреча началась с просмотра фильма о Национальной библиотеке, из которого ребята узнали об истории и сегодняшнем дне библиотеки. Особое внимание слушателей было акцентировано на богатых фондах татарской и краеведческой литературы, которыми располагает главная библиотека Татарстана.
Квест был посвящен татарской национальной культуре, он состоял из восьми станций. В ходе игры затрагивались разные темы, включая татарскую поэзию, музыку, литературу, достопримечательности Казани и татарскую кухню.
На каждой станции дети искали ответы, благодаря которым они смогли ближе познакомиться с татарской культурой в разных ее проявлениях. В финале мероприятия библиотекари вручили участникам игры памятные призы.
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