Нацбиблиотека РТ провела для детей из ОАЭ и Казахстана «Эдэби-мэдэни квест»

В «Заречье» отдыхают дети из 23-х регионов России, Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Казахстан.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Сотрудники Национальной библиотеки РТ провели «Эдэби-мэдэни квест» в детском лагере «Заречье», сообщает пресс-служба библиотеки.



В лагере действует профильная смена с речевой практикой по татарскому языку. В «Заречье» отдыхают дети из 23-х регионов России, Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана.



Встреча началась с просмотра фильма о Национальной библиотеке, из которого ребята узнали об истории и сегодняшнем дне библиотеки. Особое внимание слушателей было акцентировано на богатых фондах татарской и краеведческой литературы, которыми располагает главная библиотека Татарстана.





Квест был посвящен татарской национальной культуре, он состоял из восьми станций. В ходе игры затрагивались разные темы, включая татарскую поэзию, музыку, литературу, достопримечательности Казани и татарскую кухню.



На каждой станции дети искали ответы, благодаря которым они смогли ближе познакомиться с татарской культурой в разных ее проявлениях. В финале мероприятия библиотекари вручили участникам игры памятные призы.