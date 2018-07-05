Садоводы Елабуги объединились в Ассоциацию

(Елабуга, 5 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге создана Ассоциация садоводов, которая объединяет 20 тысячную армию садоводов и огородников города и района. Председателем Елабужской Ассоциации садоводов является Асхат Мустафин, сообщили в земельно-имущественной палате Елабужского района.
2 года назад в городе уже была попытка создать такую ассоциацию, но тогда садоводам не удалось объединиться, тогда как в Татарстане во многих городах они уже эффективно работают. «Ассоциация позволяет вместе решать общие проблемы и задачи, так как им оказывается поддержка из республики, кроме того, у нас есть свою юридическая поддержкка», – отмечает председатель Елабужской Ассоциации садоводов Асхат Мустафин.
Вот уже несколько лет в Татарстане реализуется программа по поддержке садоводческих товариществ. За счет средств, выделенных из республиканской казны, в садовых некоммерческих товариществах создается необходимая инфраструктура. Ежегодно бюджет выделяет 550 млн. руб. На эти деньги, например, прокладывают дороги, решают проблемы с водоснабжением. Елабуга также намерена принять участие в этой программе.
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