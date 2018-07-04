Спасский техникум отраслевых технологий выпустил 65 специалистов

Выпускники, отличившиеся в общественной деятельности, спорте, награждены дипломами и сертификатами.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 65 юношей и девушек завершили в этом году обучение в Спасском техникуме отраслевых технологий. Торжественная церемония вручения дипломов проходила в фестивально-событийном комплексе Болгарского музея-заповедника, пишет газета «Новая жизнь».

На мероприятии присутствовали глава района Камиль Нугаев, директор техникума Сергей Рыжев, генеральный директор ПО «Спасский оптторг» Марина Андриянова. Они пожелали выпускникам счастья, благополучия, успехов на профессиональном поприще и всего самого наилучшего.

Выпускницы Валерия Кирюшина и Дарья Моисеева дипломы с отличием. Выпускники, отличившиеся в общественной деятельности, спорте, награждены дипломами и сертификатами. Благодарственные письма вручили и родителям многих ребят.

Представители Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова и Казанского кооперативного института выразили надежду, что выпускники техникума в нынешнем году пополнят ряды студентов этих вузов.

В завершение торжественной части состоялся концерт.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Тетюшский сельскохозяйственный техникум выпустил 183 специалиста.