В Болгаре отпраздновали День молодежи и День Нептуна

В торжественной части праздника чествовали молодых специалистов, недавно заключившие брак супружеские пары и семьи, в которых появились новорожденные.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Болгаре состоялся праздник в честь Дня молодежи. Он был совмещен с Днем Нептуна, который появился перед собравшимися на лодке в сопровождении своей свиты, пишет газета «Новая жизнь».

Поприветствовав участников праздника, вместе с Водяным Нептун стал вовлекать всех в конкурсы и игры, а в перерывах между ними гостей танцами и песнями развлекали самодеятельные артисты в образах сказочных героев. На прибрежной территории проходили соревнования по пляжному волейболу, дартсу, забрасыванию спиннинга на точность и другие. Молодые горожане, школьники с удовольствием участвовали в развлечениях и состязаниях. Отличившиеся получили призы и подарки.

Вечером состоялся праздничный концерт. С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель исполнительного комитета района Валерий Осокин. Он пожелал всем счастья, здоровья, бодрого настроя, успехов.

В ходе торжественной части по традиции чествовали молодых специалистов, недавно заключившие брак супружеские пары, семьи, в которых появились новорожденные. Подарки семьям вручал начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Ахтам Валиахметов.