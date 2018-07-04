Главное

Татар-информ

5 июля 2018, 00:08

Общество

В Челнах состоялся фестиваль клубов приемных родителей «Содружество сердец»

Рекомендуем

Фото: mamadysh-rt.ru

В мероприятии приняли участие 27 приемных семей, специалисты отделов опеки и попечительства, специалисты служб сопровождения из десяти районов РТ.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Автограде 30 июня состоялся фестиваль клубов приемных родителей «Содружество сердец», сообщает пресс-служба Минобразования и науки РТ.

В мероприятии приняли участие 27 приемных семей, специалисты отделов опеки и попечительства, специалисты служб сопровождения из десяти районов Татарстана, а также из Набережных Челнов и Нижнекамска. По данным отдела опеки и попечительства исполкома Набережных Челнов, детей-сирот стало меньше, на данный момент в 108 приемных семьях проживает 124 ребенка.

В рамках программы фестиваля организаторы провели конкурсные задания, также состоялось награждение семей в номинациях: «Семейная династия приемного родительства», «Семейное дело», «Лучшая семейная мастерская» и других.



По информации газеты «Нократ», Мамадышский район представили приемные семьи Мусиных и Башковых. Мусины приняли участие в номинации «Лучшая семейная мастерская», семья награждена дипломом участника и ценными подаркам.

Приемная семья Алевтины Башковой представила в номинации «Лучший творческий номер» музыкально-танцевальную композицию на тему «Берегите своих детей». Приемная семья Башковых заняла почетное второе место и была награждена дипломом второй степени, а также ценными подарками.

Следующая новость

В Тукаевском районе пройдет военно-спортивный слет работающей молодежи
Новости дня
01:32
Садоводы Елабуги объединились в Ассоциацию

Дачники сообща будут решать общие вопросы и развивать инфраструктуру садовых товариществ.

01:06
Скотланд-Ярд: Отравленные в Эймсбери стали жертвами «Новичка»
00:08
В Челнах состоялся фестиваль клубов приемных родителей «Содружество сердец»

В мероприятии приняли участие 27 приемных семей, специалисты отделов опеки и попечительства, специалисты служб сопровождения из десяти районов РТ.

4.07 23:54
В Алькеевском районе открывается третья смена Selet Biler Forum

Смена в текущем году связана с изучением передового опыта в области образования – дуальное образование, профориентация, онлайн образование и другое.

4.07 23:40
В Татарстане проверили на качество 4,3 тыс. т зерна и продуктов его переработки
4.07 23:24
Иностранные болельщики интересуются, где спит Ленин и можно ли переночевать в метро
4.07 23:20
Земфира выступила на площадке фан-феста в Казани

В музыкальном фестивале также принимали участиеTherr Maitz и Mujuice.

4.07 23:10
В Менделеевске очистили берег реки Кама

Учащиеся очистили берег от сухой травы, стекла, скосили траву – в итоге уборки было вывезено два «КАМАЗа» мусора.

4.07 22:50
В Тукаевском районе пройдет военно-спортивный слет работающей молодежи

Участники слета будут преодолевать полосу препятствий, собирать и разбирать автоматы, стрелять, оказывать первую медицинскую помощь и многое другое.

4.07 22:30
Нападающий Наиль Якупов о своем переходе в СКА: Испытываю только положительные эмоции
4.07 22:22
Участник КВН Аслан Алборов покончил с собой
4.07 22:16
Из-за жары в нижней части Елабуги возникли перебои с водоснабжением
4.07 22:00
В Челнах предварительные результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов выше республиканских

В республике тестовый балл по русскому языку составил 72,5, в Набережных Челнах – 75 баллов.

4.07 21:56
Два новых офиса МФЦ откроются в июле в Казани

Самый большой офис МФЦ в республике начнет работу 16 июля на проспекте Победы.

4.07 21:48
СМИ: «Лос-Анджелес Кингс» хочет избавиться от Шарипзянова

Прошлый сезон Шарипзянов провел в «Нефтехимике», где он был одним из лидеров.

4.07 21:40
Президент Татарстана: Можем провести и Олимпиаду

Если руководство России примет такое решение, Татарстан готов принять и главные спортивные игры планеты.

4.07 21:34
«Нафтогаз» заявил о возобновлении ареста акций «Газпрома»
4.07 21:28
В Казани определились все четвертьфиналисты чемпионата мира «Бои по правилам TNA — 2018»

В заключительном этапе 1/8 финала приняли участие бойцы из 8 стран мира.

4.07 21:24
Рустам Минниханов: Мы стараемся держать контакт с соотечественниками за рубежом

Президент Татарстана рассказал журналисту РИА «Россия сегодня» о том, что делается республикой для татар, живущих за пределами РТ.

4.07 21:14
В «Натали Турс» заявили о планах возобновить продажу туров в течение двух недель
4.07 21:00
В международной школе «Алабуга» школьников обучат робототехнике и инженерии

При обучении детей будет применяться опыт зарубежных школ, а инженеры резидентов ОЭЗ станут наставниками.

4.07 20:56
Рустам Минниханов: Достигнутые в Казани договоренности с Казахстаном будут реализованы

По казахстано-татарстанскому проекту сборки вертолетов под Байконуром идет проработка дорожной карты.

4.07 20:46
Татарстанские пловцы завоевали 11 медалей в российских соревнованиях

Соревнования проходили в Москве с 28 июня по 2 июля на гребном канале «Крылатское» по дисциплине «академическая гребля».

4.07 20:31
В РТ за пять месяцев зафиксировано около 50 тыс. отказов от профилактических прививок

В прошлом году число отказов родителей от вакцинопрофилактики детей уменьшилось на 3,6 тыс. случаев.

4.07 20:29
Нижегородцы раньше закончат рабочий день перед матчем Франция — Уругвай
События

04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов

04 июляПоле, столб, «КАМАЗ»: подробности нелепой аварии в Камско-Устьинском районе Татарстана

04 июляАвтор граффити Роналду и Месси в Казани Дмитрий Кудинов: Рисуя икон футбола, все стараются на этом «хайпануть»

04 июляВадим Янгиров: «Казанский марафон стал флагманским событием»

04 июляСуарес и Неймар vs Дзюба и Акинфеев: кого из футболистов казанские власти увековечат в граффити следующим?

04 июляКак беспилотные автомобили бороздят просторы Татарстана: секретные проекты Иннополиса, ШАТЛ для футбольных фанатов и путешествие в Казань от «Яндекса»

04 июля«Синяя лента» помощи: медики МКДЦ спасут от одиночества