В Челнах состоялся фестиваль клубов приемных родителей «Содружество сердец»

Фото: mamadysh-rt.ru
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Автограде 30 июня состоялся фестиваль клубов приемных родителей «Содружество сердец», сообщает пресс-служба Минобразования и науки РТ.
В мероприятии приняли участие 27 приемных семей, специалисты отделов опеки и попечительства, специалисты служб сопровождения из десяти районов Татарстана, а также из Набережных Челнов и Нижнекамска. По данным отдела опеки и попечительства исполкома Набережных Челнов, детей-сирот стало меньше, на данный момент в 108 приемных семьях проживает 124 ребенка.
В рамках программы фестиваля организаторы провели конкурсные задания, также состоялось награждение семей в номинациях: «Семейная династия приемного родительства», «Семейное дело», «Лучшая семейная мастерская» и других.
По информации газеты «Нократ», Мамадышский район представили приемные семьи Мусиных и Башковых. Мусины приняли участие в номинации «Лучшая семейная мастерская», семья награждена дипломом участника и ценными подаркам.
Приемная семья Алевтины Башковой представила в номинации «Лучший творческий номер» музыкально-танцевальную композицию на тему «Берегите своих детей». Приемная семья Башковых заняла почетное второе место и была награждена дипломом второй степени, а также ценными подарками.
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Дачники сообща будут решать общие вопросы и развивать инфраструктуру садовых товариществ.
В мероприятии приняли участие 27 приемных семей, специалисты отделов опеки и попечительства, специалисты служб сопровождения из десяти районов РТ.
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