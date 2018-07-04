Участник КВН Аслан Алборов покончил с собой

Прощание с Алборовым состоится в пятницу, 6 июля, во Владикавказе.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Директор театра КВН Сослан Плиев сообщил, что участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов покончил с собой, передает РИА Новости.

Плиев также попросил СМИ удержатся от версий случившегося. По его словам, ничего не предвещало такого исхода, о проблемах Алборова ему не было известно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что Аслан Алборов скончался во Владикавказе, ему было 33 года.

Североосетинская команда КВН «Пирамида» играла в высшей лиге, два раза становилась вице-чемпионом клуба веселых и находчивых. В процессе своей творческой карьеры Аслан работал на телеканалах ТНТ и «Осетия-Ирыстон».

Прощание с Алборовым состоится в пятницу, 6 июля, во Владикавказе.