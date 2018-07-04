Два новых офиса МФЦ откроются в июле в Казани

Самый большой офис МФЦ в республике начнет работу 16 июля на проспекте Победы.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Казани в июле откроются два новых офиса МФЦ, сообщает Кадастровая палата по РТ.

Офис в казанском поселке Дербышки начнет работу 6 июля по ул. Главная, 60. Прием в нем будут вести 15 специалистов.

Самый большой офис МФЦ в республике откроется 16 июля на проспекте Победы, 214. В нем будут организованы 50 окон приема.

Предварительная запись на прием к специалистам через портал госуслуг РТ, мобильное приложение «Услуги РТ» или по телефону cаll-центра (8(843)222-06-20) будет доступна в день открытия.

С появлением новых офисов в Казани будет действовать уже восемь отделов МФЦ. Все они работают без выходных по гибкому графику.

В офисах «Мои документы» можно зарегистрировать юрлицо, индивидуального предпринимателя, крестьянско-фермерское хозяйство, получить паспорт, водительское удостоверение, поставить на кадастровый учет недвижимость и оформить на нее собственность, получить сведения о задолженности по налогам и взносам. На сегодня оказывается 120 видов услуг.