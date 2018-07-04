СМИ: «Лос-Анджелес Кингс» хочет избавиться от Шарипзянова

Прошлый сезон Шарипзянов провел в «Нефтехимике», где он был одним из лидеров.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингс» выставил российского защитника Дамира Шарипзянова на безусловный драфт отказов, информирует Sportsnet.

Судя по всему, клуб хочет избавиться от контракта 22-летнего игрока, чтобы освободить место в платежной ведомости. Прошлый сезон Шарипзянов провел в «Нефтехимике», где он был одним из лидеров. В 58 матчах Дамир забросил пять шайб и сделал 11 результативных передач.

Напомним, что на последнем драфте НХЛ «Лос-Анджелес Кингс» выбрал нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина. В минувшем сезоне 18-летний форвард выступал в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Значит, не судьба двум нижнекамцам сыграть в Лос-Анджелесе. Еще один воспитанник «Нефтехимика» нападающий Наиль Якупов после 6 лет выступлений в НХЛ на днях вернулся на родину и подписал годичный контракт с питерским СКА.