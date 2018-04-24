В Казани определились все четвертьфиналисты чемпионата мира «Бои по правилам TNA — 2018»

В заключительном этапе 1/8 финала приняли участие бойцы из 8 стран мира.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в казанском ледовом дворце «Татанефть Арена» прошел заключительный этап 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на Кубок TATNEFT. Бойцы из Алжира, Белоруссии, Камеруна, Молдавии, Нидерландов, России, Франции и Украины сошлись на ринге, чтобы определить последнюю четверку участников следующего отборочного этапа чемпионата мира «Бои по правилам TNA — 2018».

В первом бою легкого дивизиона встретились Сайфуллах Хамбахадов (Россия) и Дамьен Казамбо (Франция). Это была вполне конкурентная дуэль. И только по совокупным результатам четырех раундов судьи приняли решение отдать победу Сайфулаху Хамбахадову — он проходит в четвертьфинал.

Весовую категорию до 80 кг открыл поединок между Шейком Сидибе (Франция) и Константином Русу (Молдавия). Шейк поначалу выглядел фаворитом боя, но во второй трехминутке Константин дважды послал Сидибе в нокдаун, что поставило точку на претензиях француза выйти в следующий этап чемпионата. Победа за Константином Русу, который завоевывает себе место в 1/4 финала.

Тяжелая весовая категория стартовала с противостояния Элдара Оливейры Гарсиа (Нидерланды) и Юрия Горбенко (Украина). Этот поединок досрочно, нокаутом, выиграл Гарсиа, открывая себе дорогу в следующий этап.

В очередном бою легковесов сошлись Владислав Украинец (Россия) и Олег Лихторович (Белоруссия). С первых секунд противостояния и до финального гонга весы победы в поединке качались из стороны в сторону. Но судейское решение по окончанию дополнительного раунда было вынесено в пользу Владислава Украинца. Именно он продолжит дальнейшую борьбу за чемпионский пояс.

Отборочный этап в среднем весе продолжила дуэль Владимира Дегтярёва (Россия) и Евгения Мягкова (Белоруссия). Этот тяжелый, вязкий бой по результатам 4 раундов по решению судей выиграл Владимир Дегтярев. Он становиться еще одним участником четвертьфинала.

И закрывал боевой вечер второй поединок в весовой категории свыше 80 кг, африканское дерби: Сейф Хамаили (Алжир) — Даниэль Ленти (Камерун). Бой получился скоротечным, на 20 секунде боя левый джеб Ленти долетел до головы Сейфа и арбитр зафиксировал нокдаун. А в начале второго раунда после ряда попаданий камерунец отказался от продолжения боя.

Так, Даниэль Ленти вышел в четвертьфинал.