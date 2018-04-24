В Казани определились все четвертьфиналисты чемпионата мира «Бои по правилам TNA — 2018»

Рекомендуем
Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в казанском ледовом дворце «Татанефть Арена» прошел заключительный этап 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на Кубок TATNEFT. Бойцы из Алжира, Белоруссии, Камеруна, Молдавии, Нидерландов, России, Франции и Украины сошлись на ринге, чтобы определить последнюю четверку участников следующего отборочного этапа чемпионата мира «Бои по правилам TNA — 2018».
В первом бою легкого дивизиона встретились Сайфуллах Хамбахадов (Россия) и Дамьен Казамбо (Франция). Это была вполне конкурентная дуэль. И только по совокупным результатам четырех раундов судьи приняли решение отдать победу Сайфулаху Хамбахадову — он проходит в четвертьфинал.
Весовую категорию до 80 кг открыл поединок между Шейком Сидибе (Франция) и Константином Русу (Молдавия). Шейк поначалу выглядел фаворитом боя, но во второй трехминутке Константин дважды послал Сидибе в нокдаун, что поставило точку на претензиях француза выйти в следующий этап чемпионата. Победа за Константином Русу, который завоевывает себе место в 1/4 финала.
Тяжелая весовая категория стартовала с противостояния Элдара Оливейры Гарсиа (Нидерланды) и Юрия Горбенко (Украина). Этот поединок досрочно, нокаутом, выиграл Гарсиа, открывая себе дорогу в следующий этап.
В очередном бою легковесов сошлись Владислав Украинец (Россия) и Олег Лихторович (Белоруссия). С первых секунд противостояния и до финального гонга весы победы в поединке качались из стороны в сторону. Но судейское решение по окончанию дополнительного раунда было вынесено в пользу Владислава Украинца. Именно он продолжит дальнейшую борьбу за чемпионский пояс.
Отборочный этап в среднем весе продолжила дуэль Владимира Дегтярёва (Россия) и Евгения Мягкова (Белоруссия). Этот тяжелый, вязкий бой по результатам 4 раундов по решению судей выиграл Владимир Дегтярев. Он становиться еще одним участником четвертьфинала.
И закрывал боевой вечер второй поединок в весовой категории свыше 80 кг, африканское дерби: Сейф Хамаили (Алжир) — Даниэль Ленти (Камерун). Бой получился скоротечным, на 20 секунде боя левый джеб Ленти долетел до головы Сейфа и арбитр зафиксировал нокдаун. А в начале второго раунда после ряда попаданий камерунец отказался от продолжения боя.
Так, Даниэль Ленти вышел в четвертьфинал.
Следующая новость
Участники слета будут преодолевать полосу препятствий, собирать и разбирать автоматы, стрелять, оказывать первую медицинскую помощь и многое другое.
В республике тестовый балл по русскому языку составил 72,5, в Набережных Челнах – 75 баллов.
Самый большой офис МФЦ в республике начнет работу 16 июля на проспекте Победы.
Прошлый сезон Шарипзянов провел в «Нефтехимике», где он был одним из лидеров.
Если руководство России примет такое решение, Татарстан готов принять и главные спортивные игры планеты.
В заключительном этапе 1/8 финала приняли участие бойцы из 8 стран мира.
Президент Татарстана рассказал журналисту РИА «Россия сегодня» о том, что делается республикой для татар, живущих за пределами РТ.
При обучении детей будет применяться опыт зарубежных школ, а инженеры резидентов ОЭЗ станут наставниками.
По казахстано-татарстанскому проекту сборки вертолетов под Байконуром идет проработка дорожной карты.
Соревнования проходили в Москве с 28 июня по 2 июля на гребном канале «Крылатское» по дисциплине «академическая гребля».
В прошлом году число отказов родителей от вакцинопрофилактики детей уменьшилось на 3,6 тыс. случаев.
В республике 18 районов имеют превышение среднереспубликанского показателя по заболеваемости туберкулезом.
Встреча прошла в формате «без галстука» при поддержке Министерства экономики республики и Фонда поддержки предпринимательства Татарстана.
Любой желающий может зарегистрироваться в соревнованиях до 5 июля.
В прошлом году в развитие казанских учреждений культуры вложили полмиллиарда рублей.
Президент Татарстана встретился с активом Казахстанского конгресса татар и башкир.
04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов
04 июляАвтор граффити Роналду и Месси в Казани Дмитрий Кудинов: Рисуя икон футбола, все стараются на этом «хайпануть»