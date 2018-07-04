В «Натали Турс» заявили о планах возобновить продажу туров в течение двух недель

Туроператор продолжит отправлять туристов на курорты с 1 октября.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Туроператор «Натали Турс» планирует возобновить продажу туров в течение одной или двух недель, заявил гендиректор компании Владимир Воробьев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы остановили продажу новых туров в связи со сложившейся ситуацией, так как нужно сделать перетряску продукта, поставщиков, и на это уйдет какое-то время — от одной до двух недель потребуется для новых договоренностей», — сказал глава туроператора.

При этом «Натали Турс» продолжит отправлять туристов на курорты с 1 октября текущего года, уточнил Воробьев. Эти туры не аннулируются.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Натали Турс» оставит татарстанских любителей ОАЭ без отдыха.