Метшин поручил проработать новые интерьеры культурного центра «Чулпан»

В прошлом году в развитие казанских учреждений культуры вложили полмиллиарда рублей.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин побывал с визитом на площадке культурного центра «Чулпан», расположенного в Приволжском районе города. Градоначальнику презентовали план реконструкции здания, сообщается на официальном портале казанской мэрии.

Там отметили, что после знакомства с проектом реконструкции центра Метшин поручил дополнительно проработать варианты его внутренних интерьеров. При этом мэр предложил сделать акцент на татарские народные мотивы при оформлении помещений и фасада культурного центра, а также на рациональное использование пространства.

В прошлом году для развития материально-технической базы казанских культурных учреждений власти выделили почти 500 млн рублей. Часть из этих средств пошла на проектные работы по воссозданию культурного центра «Чулпан». Остальные средства ушли на капремонт в ЦКС «Московский» и культурно-досугового комплекса им. Ленина, указано на сайте мэрии.