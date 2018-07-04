Дегтярев о симуляциях Неймара: «Ему надо палочки выдать для ходьбы или колеса приделать»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Нападающий сборной России Артем Дзюба на ЧМ показал замечательные результаты, у этого игрока отличное будущее, и в отличие от своих бразильских коллег, в частности нападающего сборной Бразилии Неймара, на поле он демонстрирует удивительную психологическую уверенность. Об заявил сегодня во время прямой линии в городском пресс-центре Москвы председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
«Бразильцев вообще не беру – они падают постоянно. Неймар – ну что это такое, вообще на ногах стоять не может? Ему надо, мне кажется, палочки выдать какие-то для ходьбы или какие-нибудь колеса приделать», – раскритиковал депутат неспортивное поведение нападающего бразильской сборной Неймара.
На чемпионате мира в России нападающий сборной Бразилии Неймар подвергается критике за постоянные симуляции на футбольном поле. Так, в матче против Коста-Рики бразилец с помощью симуляции заработал пенальти, который был отменен после видеопросмотра. В матче 1/8 финала с командой Мексики Неймар снова изобразил «вселенскую боль» в тот момент, когда игрок соперника Мигель Лайюн захотел забрать у него мяч за пределами поля. Симуляции Неймара на этом чемпионате стали поводом для мемов и различных юмористических видеороликов, с жесткой критикой в адрес бразильца выступили знаменитые экс-футболисты Лотар Матеус, Петер Шмейхель и Гари Линекер. Правда, у форварда сборной Бразилии нашлись и защитники – его соотечественник Роналдо заявил, что «судьи не делают ничего, чтобы защитить Неймара».
Михаил Дегтярев также дал личный прогноз на финальные игры чемпионата мира. По мнению политика, в финал выйдут команды России и Бельгии, а первый гол в ворота соперника забьет Дзюба.
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