Главное
Вопросы коррупции в Татарстане начнут обсуждать на общественных слушаниях

Татар-информ

4 июля 2018, 20:29

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Нижегородцы раньше закончат рабочий день перед матчем Франция — Уругвай

Рекомендуем

Игра Франция — Уругвай состоится 6 июля в 17:00 на стадионе «Нижний Новгород».

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Нижнем Новгороде планируют сократить рабочий день 6 июля в связи с последним матчем чемпионата мира по футболу на стадионе. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на мэра города Владимира Панова.

На брифинге в администрации Нижнего Новгорода Панов обратился к руководителям предприятий с предложением рассмотреть возможность по сокращению рабочего дня, отметив, что такая практика применяется во многих городах, принимающих матчи мундиаля.

Градоначальник также напомнил, что в этот день с 6 утра будет введено ограничение движения транспорта в центре города и на подходах к стадиону. 

Игра Франция — Уругвай состоится 6 июля в 17:00 на стадионе «Нижний Новгород».

Следующая новость

Корпункт телекомпании «ТНВ» открылся в Казахстане
Новости дня
21:14
В «Натали Турс» заявили о планах возобновить продажу туров в течение двух недель
21:00
В международной школе «Алабуга» школьников обучат робототехнике и инженерии

При обучении детей будет применяться опыт зарубежных школ, а инженеры резидентов ОЭЗ станут наставниками.

20:56
Рустам Минниханов: Достигнутые в Казани договоренности с Казахстаном будут реализованы

По казахстано-татарстанскому проекту сборки вертолетов под Байконуром идет проработка дорожной карты.

20:46
Татарстанские пловцы завоевали 11 медалей в российских соревнованиях

Соревнования проходили в Москве с 28 июня по 2 июля на гребном канале «Крылатское» по дисциплине «академическая гребля».

20:31
В РТ за пять месяцев зафиксировано около 50 тыс. отказов от профилактических прививок

В прошлом году число отказов родителей от вакцинопрофилактики детей уменьшилось на 3,6 тыс. случаев.

20:29
Нижегородцы раньше закончат рабочий день перед матчем Франция — Уругвай
20:13
Ведущие рестораторы и отельеры прочтут лекции на Летнем кампусе РАНХиГС
19:52
В Татарстане за шесть месяцев выявлено 13 случаев туберкулеза среди детей

В республике 18 районов имеют превышение среднереспубликанского показателя по заболеваемости туберкулезом.

19:45
Проект «Бизнес-Десант. Лето 2018» состоялся в 25 районах Татарстана

Встреча прошла в формате «без галстука» при поддержке Министерства экономики республики и Фонда поддержки предпринимательства Татарстана.

19:30
В столице Татарстана пройдет республиканский чемпионат по баскетболу 3×3

Любой желающий может зарегистрироваться в соревнованиях до 5 июля.

19:16
Метшин поручил проработать новые интерьеры культурного центра «Чулпан»

В прошлом году в развитие казанских учреждений культуры вложили полмиллиарда рублей.

19:09
Минниханов: Знание татарского языка помогает общаться с казахскими коллегами

Президент Татарстана встретился с активом Казахстанского конгресса татар и башкир.

19:00
Хозяйства РТ задействовали для полива сельхозкультур 170 единиц оросительной техники
18:55
Количество объявлений о продаже товаров с изображением Акинфеева в России выросло в 18 раз
18:42
Дегтярев о симуляциях Неймара: «Ему надо палочки выдать для ходьбы или колеса приделать»

Председатель думского комитета объяснил, почему впечатлился игрой Дзюбы и Самедова на ЧМ, но остался недоволен бразильцами.

18:39
Открывается новый мультимодальный маршрут Круглое Поле – Арзамас-2 – Дивеево
18:28
«Натали Турс» оставит татарстанских любителей ОАЭ без отдыха

Проблемы крупного туроператора перекинутся на татарстанцев, оплативших раннюю бронь поездок.

18:22
Госдума одобрила закон «о компенсации лесов»
18:14
«Ак Барс» начнет сезон 1 сентября

Полностью календарь нового сезона КХЛ будет опубликован 5 июля.

18:04
В районных центрах Татарстана появятся бассейны и спорткомплексы за 1,6 млрд рублей
18:03
Вопросы коррупции в Татарстане начнут обсуждать на общественных слушаниях

Президент России утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы.

17:50
За первую неделю ЧМ иностранцы оставили в российской сфере услуг 4,5 млрд рублей

Данные на сегодняшний день предоставила только одна из платежных систем, поэтому сумму можно умножать на четыре, отметил депутат Дегтярев.

17:43
Глава МИД Бельгии посетит игру своей сборной с Бразилией в Казани

Матч Бельгия — Бразилия состоится 6 июля на стадионе «Казань Арена».

17:29
Фан-зоны и стадионы городов-организаторов ЧМ приняли семь млн болельщиков

Несмотря на масштабы и огромное количество гостей ЧМ, серьезных инцидентов с начала мундиаля зафиксировано не было, подчеркнул Михаил Дегтярев.

17:20
Корпункт телекомпании «ТНВ» открылся в Казахстане

Корпункт будет знакомить телезрителей «ТНВ» с жизнью татар, проживающих в Казахстане, и взаимодействовать с представителями других национальностей.

События

04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов

04 июляПоле, столб, «КАМАЗ»: подробности нелепой аварии в Камско-Устьинском районе Татарстана

04 июляАвтор граффити Роналду и Месси в Казани Дмитрий Кудинов: Рисуя икон футбола, все стараются на этом «хайпануть»

04 июляВадим Янгиров: «Казанский марафон стал флагманским событием»

04 июляСуарес и Неймар vs Дзюба и Акинфеев: кого из футболистов казанские власти увековечат в граффити следующим?

04 июляКак беспилотные автомобили бороздят просторы Татарстана: секретные проекты Иннополиса, ШАТЛ для футбольных фанатов и путешествие в Казань от «Яндекса»

04 июля«Синяя лента» помощи: медики МКДЦ спасут от одиночества