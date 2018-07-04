Нижегородцы раньше закончат рабочий день перед матчем Франция — Уругвай

Игра Франция — Уругвай состоится 6 июля в 17:00 на стадионе «Нижний Новгород».

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Нижнем Новгороде планируют сократить рабочий день 6 июля в связи с последним матчем чемпионата мира по футболу на стадионе. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на мэра города Владимира Панова.

На брифинге в администрации Нижнего Новгорода Панов обратился к руководителям предприятий с предложением рассмотреть возможность по сокращению рабочего дня, отметив, что такая практика применяется во многих городах, принимающих матчи мундиаля.

Градоначальник также напомнил, что в этот день с 6 утра будет введено ограничение движения транспорта в центре города и на подходах к стадиону.

Игра Франция — Уругвай состоится 6 июля в 17:00 на стадионе «Нижний Новгород».