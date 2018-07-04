«Ак Барс» начнет сезон 1 сентября

Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня КХЛ в официальном Twitter объявила даты первых домашних матчей клубов в сезоне 2018/2019. Действующий обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» примет 1 сентября СКА. Это будет первая игра нового сезона.
2 сентября «Локомотив» дома сыграет с «Авангардом», «Металлург» — со «Слованом», «Северсталь» — с «Сибирью», «Трактор» — с ЦСКА, московское «Динамо» — с «Салаватом Юлаевым». Нижнекамский «Нефтехимик» стартует дома 3 сентября матчем с подмосковным «Витязем».
Полностью календарь нового сезона КХЛ будет опубликован 5 июля.
Уже 7 июля игроки «Ак Барса» прибудут в Казань, на следующий день отправятся в Сочи. В городе-курорте работать будет порядка 40 «барсов», включая троих новичков: защитники Даниил Курашов, Андрей Педан, нападающий Павел Падакин. Большая группа молодых игроков. Отметим сегодняшний переход 23-летнего голкипера казанцев Тимура Билялова в рижское «Динамо».
На 9 — 12 июля запланировано проведение углубленного медосмотра. С 13 по 16 июля запланированы тренировки на льду, в тренажерном зале, кроссы. 16 июля казанцы отправятся в Финляндию, где до 28 июля проведут учебно-тренировочный сбор. Вернувшись из страны Суоми, «барсы» возобновят тренировки в Казани. Со 2 по 9 августа «Ак Барс» примет участие в международном предсезонном турнире в Сочи. Среди участников турнира — ХК «Сочи» (Сочи), «Локомотив» (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), сборная команда России. «Барсы» проведут в рамках турнира четыре матча. Кроме того, на 9 августа запланирована контрольная игра с «Локомотивом».
13 августа в Альметьевске состоится традиционная товарищеская встреча между «Нефтяником» и «Ак Барсом».
16 августа «Ак Барс» проведет в Казани контрольный поединок с нижнекамским «Нефтехимиком».
С 20 по 25 августа «Ак Барс» участвует в турнире на Кубок «Латвийской железной дороги» в Риге. Среди соперников казанцев — «Динамо» (Рига), «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Минск), ХК «Давос» (Давос, Швейцария).
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