За первую неделю ЧМ иностранцы оставили в российской сфере услуг 4,5 млрд рублей

Данные на сегодняшний день предоставила только одна из платежных систем, поэтому сумму можно умножать на четыре, отметил депутат Дегтярев.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). По данным только одной из платежных систем за первую неделю чемпионата мира по футболу иностранные туристы совершили покупок на 4,5 млрд рублей в российской сфере услуг в городах-организаторах мундиаля. 2 млрд рублей – в Москве и 2,5 – в остальных 10 городах, принимающих ЧМ. Об этом сегодня во время прямой линии в городском пресс-центре Москвы рассказал председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«То есть почти 5 млрд поступило на счета наших малых предпринимателей, отельеров только за одну неделю и только по одному виду пластиковых карт. Другие не раскрывают информацию пока. Умножайте это на четыре, это уже двадцать. И только по одной платежной системе. Можете себе представить, какие доходы останутся у наших предпринимателей», – подчеркнул депутат.