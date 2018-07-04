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Вопросы коррупции в Татарстане начнут обсуждать на общественных слушаниях

Татар-информ

4 июля 2018, 17:43

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Глава МИД Бельгии посетит игру своей сборной с Бразилией в Казани

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Матч Бельгия — Бразилия состоится 6 июля на стадионе «Казань Арена».

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Игру чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Бразилии, которая состоится 6 июля в Казани, посетит глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства королевства.

Рейндерс является активным болельщиком «красных дьяволов», как называют бельгийских футболистов в СМИ.

Ранее сообщалось, что болельщик бразильской сборной Томер Савойя, который стал известным в России, приедет в Казань на грузовой «ГАЗели».

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