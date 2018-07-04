Фан-зоны и стадионы городов-организаторов ЧМ приняли семь млн болельщиков

Несмотря на масштабы и огромное количество гостей ЧМ, серьезных инцидентов с начала мундиаля зафиксировано не было, подчеркнул Михаил Дегтярев.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). С начала чемпионата мира по футболу официальные фан-зоны Фестивалей болельщиков и стадионы в городах-организаторах мундиаля приняли 7 млн болельщиков, из них 5 млн человек пришлось на фан-зоны мирового футбольного первенства и 2 млн человек – на стадионы.

Об этом сегодня во время прямой линии с городами-организаторами чемпионата мира по футболу в городском пресс-центре Москвы рассказал председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Несмотря на масштабы и огромное количество гостей ЧМ, серьезных инцидентов зафиксировано не было, подчеркнул он. По мнению депутата, Росгвардии и полиции удалось обеспечить высокий уровень безопасности в городах, принимающих мундиаль.