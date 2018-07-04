Вопросы коррупции в Татарстане начнут обсуждать на общественных слушаниях

Президент России утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Вопросы антикоррупционной деятельности будут обсуждать на общественных слушаниях, об этом ИА «Татар-информ» рассказал главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Такое решение принято в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, который был утвержден Президентом РФ 29 июня.

«В Национальном плане противодействия коррупции предусмотрен пункт, который касается общественных слушаний. Ежегодно на обсуждение проектов планов противодействия коррупции будут привлекаться институты гражданского общества», – рассказал собеседник агентства.

Ранее в Татарстане подобный опыт не применялся, однако мнение общественности принимали во внимание и размещали проект Плана в Интернете, отмечает Рахимов.

«Кроме этого, будет ежегодное рассмотрение отчета о реализации антикоррупционной программы. Есть отдельные рекомендации для прокуратуры и Верховного суда», – добавил он.

Также в Национальном плане разработаны меры, которые должны усовершенствовать систему запретов, ограничений и требований, установленную для противодействия коррупции, а также принятие дополнительных мер для предотвращения конфликта интересов госслужащих.

За выполнением плана будет следить специальная рабочая группа, которая будет ежегодно отчитываться о проделанной работе.

«У нас есть совет при Президенте России по противодействию коррупции. Этот совет является коллегиальным и совещательным органом, в нем есть отдельный президиум, этот президиум создаст рабочую группу. Кто будет входить в состав рабочей группы, пока еще неизвестно», – объяснил Салават Рахимов.

Говорить о том, что конкретно сделано в республике пока еще рано, так как с момента принятия Плана не прошло и недели, поясняет советник. Однако некоторые пункты, которые прописаны в документе, уже давно реализуются в Татарстане. Например, антикоррупционное информирование, мониторинг, проведение социсследований.

«В плане есть поручение – ежегодно проводить социологические исследования по оценке уровня коррупции в субьектах Российской Федерации. Такие исследования у нас в республике проводятся уже с 2005 года. Мы не можем сказать, есть ли они в других субъектах. Сейчас на федеральном уровне приняли решение, по которому будет выработана единая методика для всех субъектов, чтобы все одинаково оценивали уровень коррупции и уровень реализации мер антикоррупционной политики», – отметил Рахимов.

Также будет рассматриваться вопрос о повышении самостоятельности органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также пресечении возможных ситуаций столкновения интересов.

«В соответствии с планом, теперь нужно будет предоставлять информацию по родственникам и свойственникам. Если раньше предоставлялись сведения в отношении супруга и несовершеннолетних детей, то сейчас в Национальном плане прописывается, что также нужно будет предоставлять информацию в отношении братьев и сестер, их супругов и братьев и сестер супругов», – подчеркнул Салават Рахимов.

Такой контроль должен помочь избежать ситуаций, связанных с конфликтом интересов, аффилированных ситуаций, в том числе в области госзакупок и муниципальных закупок, добавил советник.

До октября будет выработана методика оценки планов противодействия коррупции.

«Сейчас будет разработана отдельная методика, оценивающая работу Плана противодействия коррупции, его эффективность и его результаты. Соответственно, будет даже установлен порядок определения должностных лиц, которые ответственны за разработку и реализацию в целом политики в области противодействия коррупции», – рассказал Рахимов.

Будут определенные антикоррупционные стандарты не только для госслужащих, но и для работников различных подведомственных организаций.

«В следующем году будут разработаны критерии, позволяющие оценить опредленные обстоятельства, которые влекут за собой увольнение в связи с утратой доверия, либо которые будут считаться малозначительным нарушением, за которое не обязательны те или иные дисициплинарные взыскания», – объяснил советник.

Ряд мер, указанных в новом плане, уже применяется в Татарстане и такой опыт востребован в стране, отметил Рахимов. Благодаря антикоррупционной работе в республике стало меньше тех, кто попадает в коррупционные ситуации.

«Каждый год мы проводили социсследования среди 3,5 тысяч татарстанцев. За последние несколько лет стало меньше тех, кто попадает в коррупционные ситуации. И если пять-шесть лет назад в такие ситуации попадал каждый пятый респондент, то сейчас лишь каждый 11-й», – подчеркнул советник.