Госдума одобрила закон «о компенсации лесов»

Каждый вырубленный гектар леса придется компенсировать высадкой новых деревьев.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Российский парламент одобрил новые поправки к Лесному кодексу, которые регулируют восстановление лесов после их вырубки. Об этом сообщается на официальном портале Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Поправки создавались совместно с Минприроды РФ. Авторы инициативы намерены поддержать лесной фонд страны, который ежегодно несет значительные потери из-за строительства инфраструктуры. Документ предлагает компенсировать эти потери в пропорции 1 к 1.

«Ежегодно под инфраструктуру лесной фонд России теряет сотни тысяч гектаров леса. Документ вводит для таких проектов порядок компенсационного восстановления леса по базовому принципу: 1 гектар вырубил — 1 гектар посадил, что обеспечит воспроизводство леса в нашей стране», — объяснил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Компаниям, занимающимся вырубкой леса, придется высадить аналогичный по площади участок леса в границах того же субъекта страны. Причем высадка деревьев должна пройти в течение года после вырубки, указано в тексте поправок.

Уже на следующей неделе, 13 июля, поправки рассмотрят в Совете Федерации РФ.