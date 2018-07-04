Открывается новый мультимодальный маршрут Круглое Поле – Арзамас-2 – Дивеево

Перевозки пассажиров по схеме «поезд – автобус» будут ежедневными.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Федеральная пассажирская компания с 5 июля открывает новый мультимодальный маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта. Ежедневные перевозки пассажиров будут осуществляться по маршруту Круглое Поле – Арзамас-2 – Дивеево и обратно, сообщает Миндортранс РТ.

Пассажиров будут перевозить на поездах дальнего следования, курсирующих в сообщении с Москвой и проходящих через станцию Арзамас-2. Автобусы будут следовать по маршруту Дивеево – станция Арзамас-2 и обратно. Время в пути на автобусе составит 1,5 часа.

Пассажиры поездов № 112 Москва – Круглое Поле смогут пересесть на автобусы со станции Арзамас-2 в 7.30. Из Дивеево автобусы будут отправляться в 20.00, чтобы пассажиры смогли сесть на поезд № 111 Круглое Поле – Москва.

Билеты на автобус и поезд можно оформить в кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах.