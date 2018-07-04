Нападающий Наиль Якупов о своем переходе в СКА: Испытываю только положительные эмоции

Наиль Якупов подписал годичный контракт со СКА 3 июля.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал, что очень рад подписанию контракта со СКА, об этом сообщает пресс-служба СКА.

«Впечатления позитивные. Рад, что подписал контракт с петербургским клубом, — поделился Якупов. — И организация в СКА отличная, так что испытываю только положительные эмоции».

1 июля Якупов стал свободным агентом, а 3 июля подписал годичный контракт со СКА.

«Думаю, на данном этапе это для меня самый подходящий вариант», — отметил Якупов.