Количество объявлений о продаже товаров с изображением Акинфеева в России выросло в 18 раз

На популярном сайте объявлений можно встретить объявления о продаже гитары и перчаток российского футболиста.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В России выросло количество объявлений о продаже товаров с изображением футболиста Игоря Акинфеева после победы российской сборной над командой Испании. Об этом сообщает популярный сайт бесплатных объявлений.

Сразу после матча 1 июля пользователи сайта стали искать товары, связанные с вратарем, в девять раз чаще, чем в начале предыдущего месяца. При этом на следующий день, 2 июля, интерес пользователей вырос в 18 раз.

Так, одним из самых популярных сувениров стали предметы с автографом Акинфеева. Например, на сайте можно найти предложение о продаже футбольного мяча с автографом вратаря за 50 тыс. рублей. Кроме того, встречаются объявления о продаже чехла для телефона «Золотая нога Акинфеева», коллекционной гитары и перчаток российского футболиста.