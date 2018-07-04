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В Казани открыли движение по перекрестку, который накануне залило кипятком

Татар-информ

4 июля 2018, 16:55

Происшествия

Под Ростовом при столкновении грузовика с пассажирским составом погибли водитель и машинист поезда

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Фото: соцсети

Авария случилась на ж/д переезде в Азовском районе.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Азовском районе Ростовской области столкнулись пассажирский поезд и грузовик, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, авария произошла на ж/д переезде в 15 километрах от Батайска.

В результате ДТП погиб машинист поезда и водитель грузового авто.

 

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В Казани открыли движение по перекрестку, который накануне залило кипятком
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