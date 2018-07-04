Американского федерального чиновника заставили «сбежать» из ресторана

Девушка обвинила Скотта Прюитта в том, что он снижает стандарты потребления топлива для машин и грузовиков ради выгоды для больших корпораций.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Посетительница ресторана в Вашингтоне попросила главу Федерального агентства по охране окружающей среды Скотта Прюитта уйти в отставку. Видеозапись речи девушки, которая обращалась чиновнику, держа ребенка на руках, опубликовал ее друг в Facebook.

«Привет, я просто хотела бы настоятельно попросить вас уйти в отставку из-за того, что вы делаете с окружающей средой и нашей страной», — сказала девушка, отметив, что ее сын любит животных, чистый воздух чистую воду.

Она указала Приютту на то, что он резко снижает стандарты потребления топлива для машин и грузовиков ради выгоды для больших корпораций.

После произошедшего глава ведомства «сбежал» из ресторана, говорится в комментарии к видео.