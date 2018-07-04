Умер бывший ректор Московской консерватории Борис Куликов

Ректорат Московской консерватории выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной деятеля культуры.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Бывший ректор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Борис Куликов скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте консерватории.



Борис Куликов скончался сегодня, причины смерти не уточняются.



Заслуженный деятель искусств РСФСР руководил консерваторией с 1974 по 1990 год, а также преподавал на кафедре хорового дирижирования.



Ректорат Московской консерватории выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной деятеля культуры.