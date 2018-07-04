В Татарстане за полгода заболеваемость ВИЧ выросла почти на пять процентов

В республике отмечен рост внутривенного пути заражения вирусом.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за шесть месяцев 2018 года заболеваемость ВИЧ выросла на 4,9 процента. Основной путь заражения – внутривенный. Об этом сегодня на круглом столе в Общественной палате РТ сообщила заместитель главного врача по медицинской части Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ Фирая Нагимова.

Последние два года в республике наблюдалось снижение распространения ВИЧ-инфекции, сказала докладчик. «К большому сожалению, за шесть месяцев 2018 года отмечаем темп роста, он составляет 4,9 процента. Идет рост внутривенного пути заражения. Возросла заболеваемость в Нижнекамске в 1,4 раза и в Казани на 21 процент», – добавила она.

По словам Нагимовой, рост заболеваемости также зарегистрирован в Менделеевске, Мензелинске, Пестречинском, Лаишевском районах.

«В России зарегистрировано около 1 млн больных ВИЧ. Пока Россия движется в плане роста ВИЧ, европейские страны идут на снижение вследствие определенных мероприятий, которые были проведены. Нас, к сожалению, сегодня сравнивают с африканскими странами. В Татарстане зарегистрировано более 21 тыс. ВИЧ-инфицированных. Но на сегодня живых насчитывается 13 тыс. 336. Заболеваемость и распространенность инфекции в республики в 1,9 раза ниже, чем в России», – констатировала заместитель главврача Центра СПИД.

В Татарстане за 15 лет заболеваемость ВИЧ снизилась в два раза, ее пик зафиксирован в 2001 – 2003 годах, рассказала Нагимова. «Основной путь заражения был внутривенный – 98 процентов. С 2008 года в республике наблюдается рост полового пути заражения, как в целом по России. Внутривенная передача снизилась с 98 до 30 процентов, а 62 процента населения заражается половым путем. В 2001 году заболеваемость среди молодежи в возрасте от 15 до 20 лет с 85 процентов снизилась до 18 процентов в текущем», – подчеркнула она.

В то же время, по словам докладчика, в особо неблагоприятном положении по ВИЧ находится группа лиц в возрасте от 30 до 50 лет. «С 2005 года с 33 процентов вовлечения в эпидпроцесс этой группы выросло до 71 процента. Видим определенный провал в плане осведомленности о ВИЧ-инфекции в этой группе. Имеем очень активное заражение ВИЧ женщин. Причем с 2001 года с 15 процентов до 40 процентов эпидемию формируют женщину. Это – обеспеченные, образованные, работающие, желающие иметь детей. Они заражаются половым путем. 39 процентов из состоящих на учете, или 5 тыс. 246 человек – женщины», – заявила она.

Ежегодно увеличивается количество беременных среди инфицированных женщин, заметила Нагимова. «Примерно 300 беременностей в год и 250 родов. Два процента женщин отказываются от получения перинатальной химиопрофилактики во время беременности. Пока мы никаких законодательных рычагов не имеем, – проинформировала она. – Есть родители, которые отказываются от лечения детей. На учете состоит 151 ребенок, из них 141 получает лечение».

По словам заместителя главврача Центра СПИД, доступность лечения в республике обеспечена в полном объеме, препараты имеются в достаточном количестве. «На сегодня 60 процентов больных ВИЧ охвачены лечением. Это в 1,7 раза выше, чем в России. С Роспотребнадзором проводим работу по вопросу большего охвата больных ВИЧ-инфекцией, – сказала она. – На уровне глав администраций нужно проводить работу, направленную на то, чтобы как-то лечить людей, страдающих алкоголизмом, которые заражают и формируют нам эпидемию».

Докладчик также подчеркнула, что существует несколько проблем, которые затрудняют профилактику и лечение этого заболевания. «Одна из проблем – тайна диагноза. Есть около 2 тыс. пар, в которых один из партнеров – ВИЧ-инфицированный. А мы не можем сказать другому, что он инфицирован, даже если женщина здоровая, да еще и беременная», – отметила она.

Другая проблема, по ее мнению, в низкой степени административной ответственности за сокрытие ВИЧ-инфицированным источника заражения. «В том случае, если человек скрывает источник заражения, мы направляем документы в Роспотребнадзор, чтобы вынесли административное решение. Но оно у нас – 500 рублей. Наши пациенты легко платят эти 500 рублей и дальше продолжают заражать. Прошу этот вопрос иметь в виду», – заявила Нагимова.

«Говоря о том, что надо использовать средства защиты – презервативы, – мы столкнулись с тем, что они стоят дорого. Например, в магазине “Пятерочка” три штуки стоят 300 рублей. А мы говорим ВИЧ-инфицированным: “Покупайте, используйте”. Даже молодежь нам говорит: “Мне всего 500 рублей дали, я должен пойти с девушкой купить мороженое, в кино сходить”. Не может он их купить за 300 рублей», – поделилась она.

По данным анкетирования, в республике информированность населения о ВИЧ составляет 84 процента, заключила докладчик.