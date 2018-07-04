Татарстанские пловцы завоевали 11 медалей в российских соревнованиях

Соревнования проходили в Москве с 28 июня по 2 июля на гребном канале «Крылатское» по дисциплине «академическая гребля».

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана успешно выступили на чемпионате России по гребному спорту, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Соревнования проходили в Москве с 28 июня по 2 июля на гребном канале «Крылатское» по дисциплине «академическая гребля».

Артем Косов занял 1 место в парной четверке, а также 2 место в парной двойке, Полина Смоленская 1 место — в парной двойке легкого веса и 2 место — в парной четверке легкого веса.

На счету Елизаветы Старостиной серебряная медаль в одиночке легкого веса и «бронза» в парной двойке легкого веса.

Екатерина Костюхина и Дарья Клетенкова завоевали «серебро» в парной двойке, а в парной двойке легкого веса «серебро» досталось Антону Куранову и Назару Лившицу.

В парной четверке Полина Мухорчева, Регина Куранова и Дарья Клетенкова стали обладательницами бронзовых медалей.

В пара-гребле золотую медаль завоевал Климент Иванов, а брозовую — Раиля Сатдинова.