Татарстанские пловцы завоевали 11 медалей в российских соревнованиях

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Фото: mdms.tatarstan.ru
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана успешно выступили на чемпионате России по гребному спорту, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.
Соревнования проходили в Москве с 28 июня по 2 июля на гребном канале «Крылатское» по дисциплине «академическая гребля».
Артем Косов занял 1 место в парной четверке, а также 2 место в парной двойке, Полина Смоленская 1 место — в парной двойке легкого веса и 2 место — в парной четверке легкого веса.
На счету Елизаветы Старостиной серебряная медаль в одиночке легкого веса и «бронза» в парной двойке легкого веса.
Екатерина Костюхина и Дарья Клетенкова завоевали «серебро» в парной двойке, а в парной двойке легкого веса «серебро» досталось Антону Куранову и Назару Лившицу.
В парной четверке Полина Мухорчева, Регина Куранова и Дарья Клетенкова стали обладательницами бронзовых медалей.
В пара-гребле золотую медаль завоевал Климент Иванов, а брозовую — Раиля Сатдинова.
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