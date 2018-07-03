В Казани открыли движение по перекрестку, который накануне залило кипятком

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(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани открыли движение по перекрестку улиц Чуйкова и Мусина, который накануне залило кипятком.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на этом отрезке дороги из-под земли забил кипяток, начал вздыбливаться асфальт и упал дорожный знак. В результате коммунального ЧП пришлось перекрыть дорогу для всех видов транспорта от улицы Бондаренко до Мусина.
Сегодня движение транспорта полностью восстановлено, все последствия происшествия устранены. Никаких следов коммунальной аварии нет.
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