В Казани открыли движение по перекрестку, который накануне залило кипятком

Вчера отрезок дороги от Бондаренко до Мусина был закрыт для всех видов транспорта.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани открыли движение по перекрестку улиц Чуйкова и Мусина, который накануне залило кипятком.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на этом отрезке дороги из-под земли забил кипяток, начал вздыбливаться асфальт и упал дорожный знак. В результате коммунального ЧП пришлось перекрыть дорогу для всех видов транспорта от улицы Бондаренко до Мусина.

Сегодня движение транспорта полностью восстановлено, все последствия происшествия устранены. Никаких следов коммунальной аварии нет.



