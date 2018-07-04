Проект «Бизнес-Десант. Лето 2018» состоялся в 25 районах Татарстана

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Фото: kukmor-rt.ru
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). 4 июля в рамках проекта «Бизнес-Десант. Лето 2018» в Кукморе состоялась встреча с бизнесменами района, пишет газета «Трудовая слава».
Встреча прошла в формате «без галстука» при поддержке Министерства экономики республики и Фонда поддержки предпринимательства Татарстана.
На мероприятии обсуждались вопросы, волнующие предпринимателей малого и среднего бизнеса. Представители из Казани рассказали о действующих программах и будущих проектах, направлениях, которые в скором времени должны реализоваться. Также участникам встречи разъяснили, как получить микрозайм, рассказали о гарантийном фонде, факторинге, лизинг-грантах, промипотеке.
«Бизнес-десант» направлен на повышение деловой активности и снижения административного давления на бизнес.
«Бизнес десант» уже прошел в 24 районах республики. 5 июля семинар состоится в Сабинском и Тукаевском, Пестречинском районах.
6 июля – в Спасском, Тюлячинском, Тетюшском районах; 9 июля – в Алькеевском районе; 12 июля – в Зеленодольске.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что столичные бизнесмены дали советы агрызским предпринимателям.
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