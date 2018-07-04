Проект «Бизнес-Десант. Лето 2018» состоялся в 25 районах Татарстана

Встреча прошла в формате «без галстука» при поддержке Министерства экономики республики и Фонда поддержки предпринимательства Татарстана.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). 4 июля в рамках проекта «Бизнес-Десант. Лето 2018» в Кукморе состоялась встреча с бизнесменами района, пишет газета «Трудовая слава».



Встреча прошла в формате «без галстука» при поддержке Министерства экономики республики и Фонда поддержки предпринимательства Татарстана.





На мероприятии обсуждались вопросы, волнующие предпринимателей малого и среднего бизнеса. Представители из Казани рассказали о действующих программах и будущих проектах, направлениях, которые в скором времени должны реализоваться. Также участникам встречи разъяснили, как получить микрозайм, рассказали о гарантийном фонде, факторинге, лизинг-грантах, промипотеке.



«Бизнес-десант» направлен на повышение деловой активности и снижения административного давления на бизнес.



«Бизнес десант» уже прошел в 24 районах республики. 5 июля семинар состоится в Сабинском и Тукаевском, Пестречинском районах.

6 июля – в Спасском, Тюлячинском, Тетюшском районах; 9 июля – в Алькеевском районе; 12 июля – в Зеленодольске.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что столичные бизнесмены дали советы агрызским предпринимателям.