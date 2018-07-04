В Лаишевском районе легковушка разбилась о трактор с буровой установкой

В результате аварии пострадали девушка и парень из «Лады».

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Лаишевском районе «Лада» разбилась о трактор с буровой установкой, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла сегодня днем на втором километре трассы Лаишево – Казань.

20-летний парень и 21-летняя девушка из легковушки отделались ушибами, ссадинами и порезами. Водители не пострадали.

Пожарные из села Каипы отключили аккумуляторы транспортных средств. На месте ДТП также работали сотрудники ПСЧ №118, полицейские и врачи.