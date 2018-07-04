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Татар-информ

4 июля 2018, 16:28

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Дегтярев предложил обязать профессиональные футбольные клубы содержать стадионы после ЧМ

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Фото: Ильнар Тухбатов, Рамиль Гали


Депутат подчеркнул, что после окончания мундиаля в Госдуме начнут детально прорабатывать вопрос содержания объектов наследия ЧМ.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Основная нагрузка по содержанию стадионов, построенных к чемпионату мира в российских городах, согласно лучшим мировым практикам, должна лечь на профессиональные футбольные клубы. Об этом заявил сегодня во время прямой линии с городами-организаторами чемпионата мира по футболу в городском пресс-центре Москвы председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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«Самое главное – это, конечно, профессиональные футбольные клубы, которые могут и должны маркетинговыми усилиями серьезные деньги собирать на этих стадионах и с этими же стадионами делиться денежками на их эксплуатацию, это нормальная практика. Тем более мировая практика показывает, что часто стадионы строятся на частные деньги. А то получается построили и профессиональным футбольным клубам отдаем «конфетки», готовые стадионы: пожалуйста, покупайте игроков, раскручивайте, делайте хорошую маркетинговую программу и зарабатывайте», — сказал он.

После окончания мундиаля в Госдуме начнут детально прорабатывать вопрос содержания спортивных объектов наследия чемпионата мира, отметил депутат. В настоящее время обсуждаются и другие подходы к содержанию стадионов, в том числе создание единых операторов спортивных объектов на несколько регионов, освобождение их от налогов, наполнение стадионов событийными программами, не связанными с футболом. Дегтярев посоветовал региональным властям подходить к вопросу содержания стадионов, руководствуясь «смекалкой и мировым опытом».

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В 7 из 11 российских городов, принимающих матчи мундиаля (а именно: в Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде и Санкт Петербурге) стадионы были возведены специально для проведения ЧМ и непосредственно перед его проведением. Казанский стадион «Казань-Арена» был построен в 2013 году и считается домашней ареной ФК «Рубин».

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