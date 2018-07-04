Президент России поздравил Трампа с Днем независимости США

Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Путин направил поздравление Трампу», — сказал Песков.

Декларация независимости США от Великобритании была принята 4 июля 1776 года.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли уточнил позицию Трампа по поводу принадлежности Крыма России, отметив, что США не признают попытку России аннексировать полуостров.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.