Из-за жары в нижней части Елабуги возникли перебои с водоснабжением

(Елабуга, 4 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На личном приеме главы Елабужского района жители нижней части Елабуги обратились к Геннадию Емельянову с жалобой на перебои с холодным водоснабжением. Жильцы многоквартирного дома по адресу: ул. Камала, 31 пожаловались на то что, проблема с водой возникала с наступлением жаркой погоды. В доме горячей воды вовсе нет, а холодная появляется лишь ночью.
Такая же картина сегодня наблюдается во многих домах нижней части города. С наступлением лета потребление воды увеличилось на 2 тыс. кубов в сутки. «Например, в частном секторе многие поливают свои огороды, хотя мы не раз обращались к населению, чтобы поливка производилась не в часы пик. Свою долю воды теперь забирают новые дома в Комсомольском парке. Дефицит воды есть, и дальше он будет только возрастать», – говорит директор департамента ЖКХ и строительства Василий Филиппов.
По мнению Филиппова, для решения проблемы необходимо пробурить дополнительные скважины, которые будут обслуживать нижнюю часть города. Но для этого нужно время, а вода необходима сегодня, поэтому приходится искать и другие способы решения проблемы. В связи с этим Геннадий Емельянов поручил создать специальную комиссию, обследовать водоводы, сделать анализ и представить пути решения, а пока в нижней части города организован подвоз воды.
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