Роспотребнадзор рассказал о самых загрязненных российских регионах

Лидерами антирейтинга загрязненных российских городов стали Хабаровский край, Красноярский край, Иркутская и Курская области и Крым.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Самый загрязненный воздух в России зафиксирован в Республике Бурятия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

Лидерами антирейтинга также стали Хабаровский край, Красноярский край, Иркутская и Курская области и Крым.

Список составлялся на основе данных о доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в каждом регионе, пояснили в ведомстве.

Основной причиной грязного воздуха в Бурятии являются выбросы бензапирена, которые образуются от угольных котельных в частном секторе, объяснили в правительстве республики.