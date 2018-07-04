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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В центре Челнов столкнулись сразу шесть легковушек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
ДТП произошло сегодня после полудня напротив дома №3/01 по проспекту Мира. Водитель «Тойоты Короллы» столкнулся с «Киа Рио», «Ладой», «Фордом Эксплорером», «Тойотой Короллой» и «Фольксвагеном Поло».
На месте пожарные ПСЧ №54 отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей.
В результате аварии никто не пострадал.
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Несмотря на масштабы и огромное количество гостей ЧМ, серьезных инцидентов с начала мундиаля зафиксировано не было, подчеркнул Михаил Дегтярев.
Корпункт будет знакомить телезрителей «ТНВ» с жизнью татар, проживающих в Казахстане, и взаимодействовать с представителями других национальностей.
В республике отмечен рост внутривенного пути заражения вирусом.
Вчера отрезок дороги от Бондаренко до Мусина был закрыт для всех видов транспорта.
В результате аварии пострадали девушка и парень из «Лады».
Депутат подчеркнул, что после окончания мундиаля в Госдуме начнут детально прорабатывать вопрос содержания объектов наследия ЧМ.
Авария произошла сегодня на проспекте Мира.
В детстве будущий пятикратный обладатель Кубка Гагарина проводил в селе Татарский Дюм-Дюм летние каникулы.
Судебные приставы могут арестовать денежные счета неплательщиков, запретить им выезд за границу и ограничить регистрацию их имущества.
В столицу Татарстана ставший известным бразилец приедет из Самары, чтобы поддержать свою сборную в четвертьфинале чемпионата мира.
Выход команды в 1/4 финала ЧМ — не случайность, сказал председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
За время группового этапа ЧМ-2018 бесплатные поезда перевезли более 200 тыс. болельщиков.
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