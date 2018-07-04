Авария произошла сегодня на проспекте Мира.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В центре Челнов столкнулись сразу шесть легковушек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло сегодня после полудня напротив дома №3/01 по проспекту Мира. Водитель «Тойоты Короллы» столкнулся с «Киа Рио», «Ладой», «Фордом Эксплорером», «Тойотой Короллой» и «Фольксвагеном Поло».

На месте пожарные ПСЧ №54 отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей.

В результате аварии никто не пострадал.