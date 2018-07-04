Ведущие рестораторы и отельеры прочтут лекции на Летнем кампусе РАНХиГС

VII Международный летний кампус Президентской академии пройдет в Татарстане с 15 по 26 июля.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На VII Международном летнем кампусе Президентской академии, который пройдет в Татарстане с 15 по 26 июля, ведущие эксперты расскажут участникам о ведении музейного и отельного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба РАНХиГС.

Директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина расскажет студентам о целях и задачах музейного дела. Исполнительный директор фонда Международного совета музеев Бьерн Стенверс возглавит группу тьюторов летнего кампуса и прочитает лекцию о музейном бизнесе. Стенверс является одним из инициаторов нескольких музейных академий, в том числе в Амстердаме и на Арубе.

Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин расскажет участникам кампуса об особенностях развития Музея П.И. Чайковского. Силкин является соавтором ряда концепций выстовочных проектов, в том числе Музея Гражданской войны, Музея археологического дерева и Музея православной культуры.

Представители Федерации рестораторов и отельеров прочитают студентам лекцию о бизнесе в этих сферах. Так, своим опытом поделится президент федерации Игорь Бухаров, ранее возглавлявший комбинат питания «Кремлевский» Управления делами Президента РФ.