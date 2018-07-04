В столице Татарстана пройдет республиканский чемпионат по баскетболу 3×3

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(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Казани 7 июля на площадке у спортивной площадки «Баскет-холл» пройдет республиканский чемпионат по баскетболу 3×3, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.
Любой желающий может зарегистрироваться в соревнованиях до 5 июля.
На данный момент заявки подали 26 мужских команд и 15 женских, а также 22 команды юношей.
Соревнования начнут в 9.30 с игр юношей в возрастных категориях до 15 лет и 16-17 лет.
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Встреча прошла в формате «без галстука» при поддержке Министерства экономики республики и Фонда поддержки предпринимательства Татарстана.
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