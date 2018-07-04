С нового театрального сезона «Табакерка» изменит свое название

Идея переименования «Табакерки» принадлежит худруку Владимиру Машкову.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Московский Театр-студия под руководством Олега Табакова, который негласно называли «Табакеркой», изменит свое название в новом сезоне, передает ТАСС.

Новый сезон стартует 4 сентября. «Московский Театр-студия под руководством Олега Табакова» будет носить имя своего основателя и называться «Театр Олега Табакова», в связи с чем изменится и логотип театра.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта. 23 апреля новым худруком театра стал народный артист России Владимир Машков. Именно ему принадлежит идея переименования театра.

1 июля Театр Олега Табакова закрыл свой 32-й сезон. Для коллектива это был самый сложный сезон, признаются в театре. Несмотря на сложности, театр дал пять премьер.