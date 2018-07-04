Михаил Дегтярев: «Сборная России может побороться за „золото“ чемпионата мира»

Выход команды в 1/4 финала ЧМ — не случайность, сказал председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Сборной России по футболу вполне по силам побороться за «золото» мундиаля, выход команды в плей-офф и победа над сборной Испании в матче 1/8 финала — это не случайность, а заслуженный успех. Об этом сегодня во время прямой линии с городами-организаторами чемпионата мира по футболу в городском пресс-центре Москвы рассказал председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Это результат труда тренерского штаба, мы видели, как ребята два часа на высоких скоростях в достаточно жаркую погоду двигались на поле. Но это не чудо, не случайность, — подчеркнул Дегтярев, вспоминая игру Россия — Испания. — В футболе вообще на соревнованиях такого уровня случайностей не бывает. Это заслуженная победа нашей сборной».

Депутат отметил, что главный итог чемпионата мира 2018 года звучит как «Все возможно в России».